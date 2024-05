Firenze presentata l’edizione 2024 del Calcio Storico Fiorentino | ecco le novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio- “Spero che nessuno voglia approfittarne per fare campagna elettorale colin costume”. Lo dice Michele Pierguidi, presentando ufficialmentedel torneo nella cornice storica della sala Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa. Di certo ieri non è passata inosservata l’assenza dei bianchi, c’erano tutti tranne loro: “Dovevano esserci – si limita a dire Pierguidi – li abbiamo aspettati”. E anche chiamati: ma i cellulari risultavano spenti. Scintille già nel prepartita? Di certo, quello che Pierguidi si augura è ben altro: "Mi aspetto il meglio, intelligenza e correttezza – dice -. Le squadre sono tutte e quattro forti e preparate. Ma se vieni espulso lasci la tua squadra in inferiorità numerica e rischia di perdere.