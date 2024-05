Firenze il confronto fra i candidati a sindaco | dibattito a ingresso libero Come partecipare

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Appuntamento giovedì 30 maggio alle 21 al PalaCongressi di piazza Adua. E’ qui che La Nazione ospita i diecidiper unpubblico insieme ai cittadini. Sono 1200 i posti a disposizione nella sala. L’fino ad esaurimento posti. Un evento importante per conoscere meglio i dieci che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. L’del pubblico sarà a partire dalle 20. Unche sarà all’americana: vengono sorteggiati i nomi dei dieci per l’ordine di intervento, quindi saranno introdotti cinque argomenti con cinque domande. Un minuto per ogni risposta, trenta secondi per la replica da giocarsi a scelta con due bonus. Ogni candidato avrà poi un minuto per l’appello finale al voto.

Si svolgerà domani, martedì 28 maggio 2024, la prima prova di ammissione a medicina e Odontoiatria L'articolo Test di medicina : in Toscana 3300 candidati per l’ammissione ai corsi di Firenze , Pisa e Siena proviene da Firenze Post. firenzepost

