Firenze furto con spaccata in un bar | due arresti

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 - Ancora uncona un bar a. Ma questa volta due persone sono finte in manette. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa in viale Mazzini, a. A dare l'allarme, intorno alle tre di notte, è stato un passante che dopo aver visto due persone allontanarsi da un bar dalla vetrina infranta, ha chiamato subito il 112 Nue permettendo l'intervento rapido di una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno così fermato un marocchino di 34 anni e una donna di 19 anni originaria della zona di Arezzo. I due, secondo quanto ricostruito, dopo aver infranto la vetrina con un tombino in ghisa si sarebbero introdotti nel bar e rubato dalla cassa circa 500 euro.

