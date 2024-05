Firenze | furto con spaccata di notte in un bar di viale Mazzini Rubati 500 euro Arrestati un uomo e una ragazza

Una donna di 26 anni ha perso la vita martedì mattina alle 5 sull'Asse interurbano di Bergamo , all'altezza di Treviolo, nello scontro con un mezzo pesante. L'incidente nei pressi dello svincolo per Dalmine, in direzione di Bergamo : la vittima è Silvia Brembilla, residente in provincia di ... ilgiorno

Una ragazza è caduta dal secondo piano di un edificio mentre camminava ed è morta sul colpo: la polizia indaga sulle cause La città di Nagakute, della prefettura di Aichi, è in lutto dopo la Tragedia che ha colpito la regione giapponese nella mattinata di ieri. Una ragazza , di appena 15 anni , è ... notizie

Anastasio D’ENZA (Reggio) Quale emancipazione può dare un tirocinio che si protrae per 7 anni, sempre con una retribuzione di 250 euro al mese, senza contributi previdenziali né coperture in caso di malattia? E quali competenze si possono acquisire se in 7 anni non è riconosciuto al ... ilrestodelcarlino