Firenze e lo spaccio | Isolotto quattro arresti Hanno ceduto oltre 1500 dosi

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Spacciavano nel quartiere dell’. Uno smercio senza fine di droga, fino acessioni quelle contate dai carabinieri. Orapersone sono state arrestate, dopo lunghe indagini dei militari dell’Arma. Una vicenda che si articola in più anni, in particolare tra il 2022 e il 2023. A operare, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diOltrarno.appunto gli uomini finiti in carcere, tutti di origini marocchine e tutti senza fissa dimora. Spacciavano per le strade del quartiere, principalmente hashish e cocaina. Tre deierano ae sono stati bloccati e quindi trasferiti in carcere a Sollicciano. Il quarto era nella zona di Potenza, nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio.

