Firenze Digos | perquisizioni a casa di studenti per gli scontri pro Palestina al consolato Usa

È stato arrestato l'uomo che si era asserragliato all'interno del consolato iraniano a Parigi . A differenza di quanto aveva dichiarato, l'uomo non aveva addosso alcun esplosivo e sarebbe uscito da solo dal consolato . Secondo le prime ricostruzioni, l' arrestato aveva dichiarato di voler "vendicare ... liberoquotidiano

