Fire Country | lo showrunner conferma che la terza stagione risolverà un importante cliffhanger

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildella secondadifarà attendere gli spettatori per vedere cosa è successo durante il grande giorno di Diego e Gabriela. Molto di quello che succederà nelladipende dalla risposta di Gabriela, ma visto quello che Max Theriot ha detto a Collider sulla crescita di Bode, le cose andranno diversamente. Lodiha anticipato a TV Line una direzione diversa per lo show dopo aver rivelato che Rafael De La Fuente tornerà per la. “Vedremo un po’ di Diego“, ha detto. Ladeve risolvere ildel giorno del matrimonio e anche se non ha rivelato come ciò avverrà, “Dobbiamo scoprire come è finito quel matrimonio, no?”, ha stuzzicato. Al momento non è chiaro se De La Fuente tornerà come series regular o come recurring star.