Fiorentina-Olympiacos stadio blindato | misure di sicurezza eccezionali ad Atene

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 . Tutto in novanta minuti, se basteranno. Laper il secondo anno consecutivo è arrivata all'ultimo atto della Conference League, questa volta si troverà davanti i padroni di casa dell'. Da una parte una squadra che ha dimostrato di essere una delle più forti del torneo e che ora vuole vendicare la sconfitta della passata stagione contro il West Ham, dall'altra i greci capaci di rimonte di carattere e che hanno dato prova di essere una squadra capace di soffrire, che sa mantenere i nervi saldi e con una grande forza d'urto nel tridente offensivo. Mendilibar, infatti, ha in Podence, El Kaabi e Fortounis un trittico che ha messo in difficoltà chiunque e che è pronto a sfruttare ogni minimo errore della retroguardia viola.

Finale Conference, Italiano: "Voglio una Fiorentina con il fuoco dentro” - Finale Conference, Italiano: "Voglio una Fiorentina con il fuoco dentro” - La Fiorentina ha tenuto pochi ... campo ha già vinto… "Non lo sapevo che l'Olympiacos ha già vinto qui. E' un altro pericolo... Alla fine però quando si scende in campo saremo undici contro undici. Lo ... msn

Mendilibar: “La Fiorentina preoccupa, non dobbiamo essere isterici come i tifosi” - Mendilibar: “La Fiorentina preoccupa, non dobbiamo essere isterici come i tifosi” - L'allenatore dei greci alla vigilia della finale di Conference League: "Loro difendono altissimimi, ci aspettiamo una gara più aperta" ... tuttosport

Fiorentina-Olympiacos, dove vedere in tv e streaming la finale di Conference League: orario e probabili formazioni - fiorentina-olympiacos, dove vedere in tv e streaming la finale di Conference League: orario e probabili formazioni - Per la Fiorentina è arrivato il momento di scendere in campo per la seconda finale di Conference League consecutiva. Dopo la cocente delusione dell'anno scorso col West Ham, persa 2-1 ... ilmessaggero