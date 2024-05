Fiorentina-Olympiacos Biraghi | Grande senso di rivalsa pronti a dare tutto

Fiorentina, Italiano: "Cercheremo di far felici gli amici di Torino" - Fiorentina, Italiano: "Cercheremo di far felici gli amici di Torino" - Vincenzo Italiano, che domani si giocherà la Conference League con la Fiorentina, ha ammesso di avere un bagaglio di esperienza superiore da quando è arrivato ad allenare la ... torinogranata

ITALIANO: "TRE ANNI FA IMPENSABILE ARRIVARE A GIOCARE CERTE SFIDE. FUTURO TUTTO PUÒ ACCADERE" - ITALIANO: "TRE ANNI FA IMPENSABILE ARRIVARE A GIOCARE CERTE SFIDE. FUTURO TUTTO PUÒ ACCADERE" - siamo arrivati alla vigilia della grande finale di Conference tra Fiorentina e Olympiacos. Vincenzo Italiano, dalla sala stampa della OPAP Arena di Atene, tra pochi istanti presenterà ... firenzeviola

Fiorentina, Italiano: "Per noi, per Barone, per il Torino e per il nostro calcio. Futuro Il telefono è spento" - Fiorentina, Italiano: "Per noi, per Barone, per il Torino e per il nostro calcio. Futuro Il telefono è spento" - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro l`Olympiacos: `L`unico as. calciomercato