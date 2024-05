Chi non potrà accompagnare la Fiorentina ad Atene per la finale di Conference League contro l’Olympiacos del 29 maggio alle 21 avrà comunque la possibilità di seguire la partita in compagnia. Allo stadio Artemio Franchi infatti saranno installati dei maxischermi per l’atto conclusivo della terza ... sportface

Fra sogni e rivincite, la Fiorentina in finale di Conference League ad Atene - Fra sogni e rivincite, la fiorentina in finale di Conference League ad Atene - Fra loro il presidente Rocco Commisso, arrivato insieme alla moglie per dedicare la coppa all'amico, dg della fiorentina, Joe Barone, morto improvvisamente a marzo. A Firenze in 30mila saranno al ... ansa

Fiorentina, maxischermi al Franchi: ordinanza anti alcol in zona stadio per la finale di Conference - fiorentina, maxischermi al Franchi: ordinanza anti alcol in zona stadio per la finale di Conference - in occasione della finale della Conference League fiorentina – Olympiakos in programma ad Atene che potrà essere vista anche al Franchi grazie ai maxischermi. I divieti avranno vigore dalle 18 di ... firenzepost

Franchi aperto per la finale di Conference: limitazioni e divieti su consumo e vendita di alcolici - Franchi aperto per la finale di Conference: limitazioni e divieti su consumo e vendita di alcolici - Limitazioni e divieti sul consumo e sulla vendita di alcolici in zona Campo di Marte durante la finale di Conference. 055firenze