Fiorentina in finale di Conference Italiano sfida | “Noi col fuoco dentro forti della nostra identità”

(Di martedì 28 maggio 2024) Domani sera la Viola gioca contro l'Olympiacos ad Atene ladi Conferece League. È la seconda consecutiva, il tecnico: "Certe cose le abbia o già vissute un anno fa e le facce di Praga non le voglio più vedere" .

La finale , per il secondo anno consecutivo. La Fiorentina di Vincenzo Italiano si gioca la vittoria della Conference League contro l`Olympiacos.... calciomercato

Le parole di Biraghi , terzino e capitano della Fiorentina, in vista della FINALE di Conference League. I dettagli i conferenza stampa Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della FINALE di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. «Ci pensi sempre , sono avvenimenti talmente ... calcionews24

Olympiacos, Mendilibar: "Sarà una finale diversa rispetto a Siviglia-Roma" - Olympiacos, Mendilibar: "Sarà una finale diversa rispetto a Siviglia-Roma" - Le parole di José Luis Mendilibar alla vigilia della finale di UEFA Conference League tra Olympiacos e fiorentina ... gianlucadimarzio

Italiano e Biraghi “Vogliamo dare una grande gioia a Firenze” - Italiano e Biraghi “Vogliamo dare una grande gioia a Firenze” - FIRENZE (ITALPRESS) - "Quando sono arrivato a Firenze pensare di presentarmi davanti a una platea del genere per due anni consecutivi non era neanche nell' ... italpress