Fiorentina chi dopo Italiano? Spunta anche il nome di Baroni

Non sono stati mesi facili quelli di Andrea Belotti , arrivato alla Fiorentina in prestito secco dalla Roma. Il Gallo, chiamato a sopperire l`assenza... calciomercato

In cima alla lista dei partenti ci sono Arnautovic, Carboni e Dumfries. Poi si penserà al mercato in entrata - Lukaku, Hakimi e Politano portarono quasi 200 milioni subito dopo lo scudetto che interrompeva l'egemonia ... Arrivarci non sembra impossibile, visto che in gennaio la fiorentina era pronta a metterne ... gazzetta

SNAI – Conference League: Fiorentina, puoi farcela. Italiano campione nei 90' a 2,40, la coppa a 1,75 - dopo la sconfitta dello scorso anno a Praga contro il West Ham, i viola ci riprovano contro l'Olympiacos ad Atene: i greci inseguono a 3,15, il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3, ... adnkronos

Kings World Cup, la prima partita di Totti e Blur - Visualizzazioni: 1 É ufficialmente iniziata la Kings World Cup, competizione dove l'Italia verrà rappresentata dallo streamer Blur e dall'ex capitano della Roma Francesco Totti. Nella giornata di ieri ... calciostyle