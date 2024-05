Mercoledì 29 maggio, dalla AEK Arena di Atene, si sfideranno Olympiakos-Fiorentina , nella finale che assegnerà la UEFA Conference League 2023 / 2024 , il terzo torneo continentale europeo più prestigioso per club. Sky Sport seguirà live minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti ... sportintv.eu

Le parole di Adrian Mutu , ex calciatore della Fiorentina , in vista della finale di Conference League dei Viola contro l’ Olympiacos Giocatore talentuoso, a Firenze Adrian Mutu ha regalato la sua classe. Nel Verona ha avuto come compagno Vincenzo ITALIANO. Ecco estratti della sua intervista a La ... calcionews24

Fiorentina, Biraghi SICURO: «L’esperienza della finale PERSA conterà. Ho fatto una PROMESSA a una persona SPECIALE» - fiorentina, Biraghi SICURO: «L’esperienza della finale PERSA conterà. Ho fatto una PROMESSA a una persona SPECIALE» - Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Conference League tra fiorentina e Olympiacos. SENSAZIONI – «È molto bello, quando si avvicina la partita e fai allenamento nello ... calcionews24

ATENE PRONTA AD ACCOGLIERE I TIFOSI, VIA AL FAN FESTIVAL - ATENE PRONTA AD ACCOGLIERE I TIFOSI, VIA AL FAN FESTIVAL - Atene si prepara ad accogliere i tanti tifosi di fiorentina e Olympiacos per questa finale di Conference League, 10mila solo dall'Italia. Un momento storico per entrambe le squadre vogliose ... firenzeviola

SNAI – Conference League: Fiorentina, puoi farcela. Italiano campione nei 90’ a 2,40, la coppa a 1,75 - SNAI – Conference League: fiorentina, puoi farcela. Italiano campione nei 90’ a 2,40, la coppa a 1,75 - Dopo la sconfitta dello scorso anno a Praga contro il West Ham, i viola ci riprovano contro l’Olympiacos ad Atene: i greci inseguono a 3,15, il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3, ... adnkronos