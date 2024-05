FINTA RACCOMANDATA DI PIGNORAMENTO CONTO TERZI CON AVVISO DI GIACENZA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

(Di martedì 28 maggio 2024) attenti a questa email di phishingAttenzione a questa email con oggetto : “dixxxxx”. Si tratta di phishing fatto molto bene che ti fa credere di avere davvero inunache può essere aperta anche online tramite il pulsante “RITIRA LA” che è presente nel messaggio. Ovviamente mai aprire link tramite email con avvisi urgenti su caselle di posta ordinarie che vi raccontano provenire dall’! Ecco il testo del messaggio: Fonte : Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano ASCOLTA I NOSTRI ARTICOLI MENTRE SEI IN MACCHINA click qui per i canali PODCAST Invia questo messaggio ai tuoi amici. I pulsanti di condivisione sono qui sotto : condividi L'articolo proviene da .

