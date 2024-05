Fine delle lezioni niente regali per gli insegnanti oltre i 150 euro | attenti alle multe la normativa da rispettare

(Di martedì 28 maggio 2024) Con l'avvicinarsi delladell'anno scolastico, non è raro trovare genitori che organizzano raccolte fondi per acquistareda donare aglidei propri figli. Questa pratica, seppur dettata da buone intenzioni, solleva alcune questioni legali che meritano attenzione. L'articolo . .

Sta facendo scalpore una rivelazione diventata subito virale in rete su Chiara Ferragni , svelata da una ex dipendente delle sue aziende . Questa ex collaboratrice ha rivelato alcuni retroscena sui metodi con cui la celebre imprenditrice digitale gestisce – o gestiva in passato – tutti i suoi ... donnapop

Playoff NBA, la tripla di Derrick White decide gara-4, con dedica alla panchina di Indiana - Playoff NBA, la tripla di Derrick White decide gara-4, con dedica alla panchina di Indiana - realizzando il canestro spezza-parità a 45 secondi dalla fine davanti alla panchina degli Indiana Pacers - a cui ha poi regalato uno sguardo di fuoco dopo il tiro che di fatto ha deciso gara-4 e la ... sport.sky

Ag. Di Lorenzo attacca Calzona: "Un professore delle medie a cui regali la cattedra universitaria" - Ag. Di Lorenzo attacca Calzona: "Un professore delle medie a cui regali la cattedra universitaria" - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante Si Gonfia La Rete attaccando duramente Francesco Calzona. tuttonapoli

Fine dell’anno scolastico, dal walkie talkie alla borraccia fai da te: i regali per bambini e ragazzi per premiare l’impegno - fine dell’anno scolastico, dal walkie talkie alla borraccia fai da te: i regali per bambini e ragazzi per premiare l’impegno - Per festeggiare la fine della scuola e l'inizio del periodo più amato dai giovani, ossia l'estate, ecco una selezione di 15 idee regalo per invogliare i nostri figli a godersi l'aria aperta. Ricordiam ... corriere