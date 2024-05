Fine dell’ Acampada La mozione condanna il massacro a Gaza ma non taglia gli accordi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Le macerie diportate simbolicamente nel cuore di Milano, in via Festa del Perdono. Nessuno street artist dietro l’opera che ricorda il dramma che sta vivendo la popolazione della Striscia, ma i ragazzi che fino a ieri occupavano il cortile e il corridoio che porta all’aula magna della Statale. La “coincidenza” del luogo in cui erano state lasciate le masserizie portava a pensare, agli occhi di chi passava, anche a una barricata preparata per chiudere il portone d’ingresso principaleateneo mentre era in corso proprio il Senato accademico straordinario - ottenuto dagli occupanti - che avrebbe dovuto esprimersi anche sulle sorti deglicon le università israeliane, la Reichman su tutte. Uno sbarramento che era guardato con molta apprensione dai verticiuniversità perché bloccava il passo carraio e l’accesso anche a eventuali mezzi di soccorso.