Finale di Europa Conference League | Olympiacos-Fiorentina

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 08:21:27 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Ladidi mercoledì sarà uno spettacolo quando l’incontrerà laad Atene. Il titolo inaugurale del West Ham verrà finalmente passato alla squadra greca o a quella italiana al termine della competizione di terzo livello della UEFA. C’è molto in gioco mentre l’cerca di conquistare il suo primo grande trofeo europeo e lapunta a vincere il primo dal 1961. Inoltre, la vincente si qualificherà automaticamente all’della prossima stagione insieme a squadre del calibro di Manchester United, Tottenham, Roma e Lazio. Il pezzo forte fungerà da riscaldamento perfetto per ladi Championsdi sabato a Wembley e sarà un orologio brillante per la squadra neutrale senza un chiaro favorito per il pareggio.