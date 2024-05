Finale di Champions League 2024 ‘difficile’ per Real Madrid-Dortmund

Il 27 maggio 1964 L’Inter di Helenio Herrera si impone per 3-1 sul Real Madrid di Gento e Puscas, laureandosi campione d’Europa per la prima volta nella sua storia Ci sono squadre che hanno cambiato per sempre il modo di intendere calcio e che sono entrate nella leggenda di questo sport. Ogni ... calcionews24

Futuro in NCAA per la promessa del Real Madrid Egor Demin - Futuro in NCAA per la promessa del real Madrid Egor Demin - Egor Demin potrebbe lasciare il real Madrid per approdare nella NCAA. Considerato una delle migliori promesse in circolazione del basket russo, il classe 2006 - guardia di 206cm (sì, ... pianetabasket

Alla scoperta dell'Olympiacos, avversario della Fiorentina nella finale di Conference League - Alla scoperta dell'Olympiacos, avversario della Fiorentina nella finale di Conference League - Ventidue volte campione in patria negli ultimi ventisette anni, il club ellenico proverà a portare in Grecia il primo trofeo continentale nelle competizioni per club ... today

Real Madrid, Kroos: “Abbiamo voglia di un altro titolo, sappiamo come vincere” - real Madrid, Kroos: “Abbiamo voglia di un altro titolo, sappiamo come vincere” - Dopo aver annunciato l'addio al real Madrid, Toni Kroos giocherà la sua ultima partita con i Blancos nella finale di Champions League contro il Borussia ... footballnews24