Finale Conference Italiano | Voglio una Fiorentina con il fuoco dentro

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - Vigilia, carica di attesa e di tensione. Laha tenuto pochi minuti fa la conferenza stampa pre partita secondo il protocollo Uefa. Queste le parole di mister Vincenzo, a poche ore dalla partita più importante dell'anno: ladiLeague. Cosa cambia rispetto all'anno scorso contro il West Ham? "L'unico aspetto differente è che queste situazioni le abbiamo già vissute. L'attesa, la preparazione, l'importanza della gara e le interviste, ma secondo me sono partite da 50 e 50. Forti loro e forti noi, perché siamo arrivati in. Questa partita dobbiamo giocarla come vanno giocate le finali. Dobbiamo portarci dietro la nostra esperienza passata. Io sto vivendo questa partita con grande attesa, per noi è una sorta di rivincita.