Fiction in centro oggi le riprese

(Di martedì 28 maggio 2024) C’è attesa in città per letelevisive per la serie ‘Estranei’, destinata a Rai2, che si svolgeranno stamattina in piazza Martiri. In merito alla trama delladi quattro puntate, è ancora avvolto nel dubbio in che misura la vicenda narrata farà riferimento al delitto di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara dai genitori. La casa di produzione, la ‘Eagle Original Content’, dal canto suo, precisa che non ci sarà alcun riferimento diretto alla vicenda: qualche mese fa il produttore, a Hollywoodreporter, aveva dichiarato che stavano producendo per Rai ’Estranei’, una serie scritta da tre ragazzi giovanissimi, poco più che 30enni, che avevano vinto con questo progetto ‘Milano Pitch’. In riferimento alla trama, aveva dichiarato che laracconta una storia ambientata dentro la comunità Sikh, un crime che si sviluppa in un contesto particolare, in Lombardia, dove c’è il tempio più grande d’Europa dedicato a questo culto.