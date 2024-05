Feste medioevali Brisighella 2024 ecco quando tornano e il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024)(Faenza), 28 maggio– Ail conto alla rovescia in vista delle(organizzate dall'omonima associazione in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Pro Loco, Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae, Tamburidie compagnia 'Sancti Ruffilli') sta per concludersi. Sabato 1 e domenica 2 giugno, ad un anno dai devastanti effetti dell’alluvione che ne costrinse l’annullamento, ‘Medioevale 1413’ si è rialzata e si prepara ad un evento caratterizzato da gruppi di spettacolo suddivisi in otto Compagnie di rievocazione Storica, altrettante didattiche, quattro gruppi musicali, due compagnie teatrali, due saltimbanchi e giullari/maghi, una compagnia di ballo storico e venti mercanti