’Ferrara sotto le stelle’ un festival tra Castello Argenta e il Comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Ferrara, 29 maggio 2024 – Che sia uno deipiù longevi e più amati in Italia, un palcoscenico dalla vocazione internazionale, sempre aperto alla musica indipendente, alla ricerca e alla scoperta, lo sappiamo bene. Ma quest’anno, per la sua 28ª edizione, “Ferrarale stelle” sarà anche – letteralmente – una delizia. Per la prima volta, infatti, due dei concerti della rassegna usciranno dalle mura della città per incastonarsi in un’altra cornice estense, la splendida Delizia di Benvignante di“che, dopo i restauri, riaprirà proprio con questo evento”, annuncia il sindaco Andrea Baldini. “Alla promozione e valorizzazione della musica dal vivo, ci piace abbinare anche il coinvolgimento di tutta la rete associativa”, spiega Francesca Audino, presidente dell’Arci Ferrara che collabora alsostenuto dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni di Ferrara e