Ferrara | Conte al Napoli? Siamo ai Momenti Decisivi La Verità sulla Mia Presenza Nello Staff

(Di martedì 28 maggio 2024) Cirosmentisce le voci di un suo coinvolgimentodi Antonioale svela: “ai”. Ai margini dell’evento “Capitani per sempre” a, l’ex azzurro Ciroè intervenuto per fare chiarezzatrattativa tra Antonioe il, smentendo categoricamente le voci di un suo coinvolgimentodell’allenatore pugliese.al: Le parole di“Farò parte dellodi Antonio? Ho già chiarito la mia posizione, non ho altro da aggiungere. Questa è una notizia venuta fuori da un vostro collega, che tra l’altro mi conosce e non mi ha chiamato, mi sono meravigliato di tutto ciò”, ha dichiaratoai microfoni dei media presenti. “Mi è dispiaciuto essere coinvolto, perché Antonioha un suoe questa storia non aveva assolutamente nessun senso.

