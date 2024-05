Ferragni la faccia schifata e la vendetta alla Kidman su Fedez | Potrò uscire col tacco 12 senza sensi di colpa

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo la calma, la tempesta. La rottura tra Chiarastava vivendo un periodo di relativa tranquillità (a dire il vero, forse anche oscurata dalle vicissitudini legali e non che hanno travolto il rapper nelle ultime settimane nell’ambito del pestaggio al personal trainer dei vip Cristiano Iovino).al Gp di Montecarlo con una nuova fiamma? Chi è la ragazza del 2004 che era con lui Ora però, in pochi giorni, dvendita della Casa sul Lagoprima uscita ufficiale tra il 34enne e Garance Authié, modella francese del 2004, al Gran Premio di Montecarlo,si è sentita tirata in causa e ha cedutotentazione del botta e risposta social. Nel pomeriggio di martedì, dopo il flirt, poi smentito, con Ludovica di Gresy e la passerella di Montecarlo tra l’ex marito e la giovane modella, l’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo account TikTok una foto con unae una scritta: “Scrivete voi la caption”, invitando i follower a trovare un “titolo” a quello scatto.

