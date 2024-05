Ferimento Siu il marito resta in carcere Ecco perché

(Di martedì 28 maggio 2024)Siu, ilin. L’avvocato: “È assurdo. Il mio assistito è detenuto innonostante la disposizione di scarcerazione” Nonostante il giudice abbia decretato la scarcerazione di Jonathan Maldonato, il 37enneinper la mancanza del braccialetto elettronico che gli dovrebbe essergli applicato una volta ai domiciliari. L’uomo è sospettato di aver ferito gravemente la moglie, l’influencer Soukaina El Basri, nota sui social come Siu, ricoverata per una profonda ferita al petto. L’avvocata di Maldonato, Giovanna Barbotto, ha espresso malcontento per la situazione: «Dovrebbe essere a casa con le figlie, invece rimane in cella». «È una cosa assurda – ha poi aggiunto l’avvocata Barbotto -. Il mio assistito è detenuto innonostante la disposizione di scarcerazione, una decisione arrivata ben oltre un giorno fa».

