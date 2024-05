Ferie e servizi picchetto in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Gestione delle, scarso confronto con i sindacati, organizzazione di reparti ein vista dell’estate: sono questi i temi sui quali è tornata ad agitarsi la protesta sindacale nei riguardi della direzione Ast, concretizzata in un nuovoalle pendici del ‘Madonna del Soccorso’, andata in scena ieri mattina per iniziativa di Cgil, Cisl, Ugl, Fials e Nursing Up. Ancora una volta le critiche più aspre sono state rivolte alla dg Nicoletta Natalini, che peraltro oggi presenterà la nuova Tac di San Benedetto. "Siamo di fronte a una situazione critica – ha detto Giorgio Cipollini (Cisl) – I dipendenti vantano mezzo milione di ore per straordinari e 50mila giorni dinon fruite. Occorre riconoscere i tempi di vestizione. In Ortopedia le, per quest’estate, sono state spalmate fino al prossimo 6 ottobre, un fatto assurdo per una situazione generale che non ha eguali negli ultimi 40 anni.