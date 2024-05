Fenomenologia del cchisenefrega meloniano modello Alberto Sordi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2024) E perché allora non in versi, à la Trilussa, à la Gioacchino Belli: “Mo te spiego ‘a procedura, noi famo er premierato, se poi nun ce riuscimo, se n’annamo a fine mandato”. D’accordo, sarà anche inopportuno, sarà anche “inaccettabile”, come dice Schlein, ma quel “” di Giorgia, pronunciato così, tutto attaccato, è musica per l’elettorato. “Se perdo vado a casa, ma non è un plebiscito su di me”, diceva ai tempi del referendum costituzionale Matteo Renzi. Suonava bene. Suonava meglio. Ma Renzi si sbagliava due volte: la prima perché sapevamo tutti, lui per primo, che era esattamente un referendum sul renzismo. La seconda perché la politica non si molla così. Ci si acquatta un po’. Si aspetta. Poi si torna. Giorgia sbruffoneggia in vista del suo “all in”, che è identico a quello di Renzi, ma avendo almeno l’accortezza di non dire, “se perdo vado a casa”.