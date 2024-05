Fedez pubblicato il video delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’aggressione a Cristiano Iovino

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelle scorse settimane, il personal trainer divenuto noto per via del presunto flirt con Ilary Blasi, è stato vittima di un’aggressione all’esterno di un noto locale milanese, nella quale pare ormai certo il coinvolgimento del rapper. Nonostante il cantante abbia sempre dichiarato la sua estraneità ai fatti, le indagini effettuate dalla Procura di Milano, unite alle ripresecamere di sorveglianza della zona e alla testimonianza di due vigilantes, lo collocano sul luogo dell’accaduto nel giorno e nell’ora in cuiè stato aggredito. Per questo motivo, i legali die di, come riportato dall’Ansa,raggiunto un accordo di natura economica, volto a chiudere la questione ed evitare che il rapper venga querelato dal personal trainer.