Fedez nella nuova canzone manda qualche frecciatina alla Ferragni | Sei stata come un Jackpot nelle slot

(Di martedì 28 maggio 2024) Non ci sono certezze e fa strano anche pensarlo, visto che, pubblicamente, ha sempre parlato benissimo dell’ormai ex moglie Chiara. Ma secondo molti, sui social, la frase: “Dici che sono un bastardo” pubblicata dal rapper su Instagram sarebbe un messaggio proprio a Chiara. Intanto,ha annunciato la collaborazione con Emis Killa attraverso il singolo “Sexy Shop” in uscita venerdì. “E proprio a Chiarasembrano essere dedicati alcuni versi del brano che uscirà questo venerdì. “L’amore non si fa nei sexy shop, seiune dopo mi haito KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “una storia infinita che poi è finita”. Ogni riferimento non è puramente casuale, forse.