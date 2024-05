Fedez nel nuovo singolo con Emis Killa i riferimenti alla rottura con Chiara Ferragni?

Carta d'identità elettronica a Roma: nuovo open day. Ecco dove e quando - Carta d'identità elettronica a Roma: nuovo open day. Ecco dove e quando - Proseguono anche nel primo fine settimana di giugno gli open day dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica. Sabato 1 è prevista l'apertura straordinaria ... ilmessaggero

Come sta il premierato Manca di nuovo il numero legale in Aula. Tensione per una risposta di La Russa a Elena Cattaneo - Come sta il premierato Manca di nuovo il numero legale in Aula. Tensione per una risposta di La Russa a Elena Cattaneo - Il premierato non sta tanto bene. Grossomodo scaricato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che è passata dal definirla “ madre di tutte le riforme ” a garantire che “non gliene frega nulla ... ilfattoquotidiano

I Benetton approvano il bilancio in rosso ad unanimità, Claudio Sforza sarà il nuovo ad - I Benetton approvano il bilancio in rosso ad unanimità, Claudio Sforza sarà il nuovo ad - che lascerà quando viene nominato alla guida di Italcable per poi passare a Telecom Italia. Dopo l’Opa di Colaninno Sforza lascia Tim per andare in una nuova startup, Netscalibur, ma nel 2001 migra in ... repubblica