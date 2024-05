Fedez dopo i like social di Chiara Ferragni arriva la frecciatina del rapper?

(Di martedì 28 maggio 2024)continuano ad essere al centro del gossip. E’ di poco fa la notizia deicheha messo a dei commenti sui, che lanciavano frecciate al suo ex,che ilsi è presentato al Gran Premio di Montecarlo insieme alla modella Garance Authiè. Il video dimano nella mano con Garance è diventato virale, ed in poche ore ha fatto il giro del web. Idiai commenti, in particolar modo quello in cui un utente ha scritto: “Finalmente potrò indossare il tacco 12 senza sensi di colpa!”, hanno scatenato l’ilarità dei suoi followers. L’influencer ha anche postato nelle sue stories di Instagram una foto nella quale ride di gusto, vicino alla statua di Napoleone,soprannome con il quale sia Selvaggia Lucarelli che Gue Pequeno, chiamavano l’ex marito.

