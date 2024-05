Federico Bondi ospite d’eccezione per l’ultimo atto di Officine Social Movie

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 –conclusivo per, il festival di cortometraggi aretino che guarda alle tematiche dele e dell’impegno civile. Mercoledì 29 maggio, alle ore 20:45, il festival saluterà il pubblico della 5° edizione con la proiezione presso il Cinema Eden di Arezzo del film “Superluna” die con la chiacchierata a seguire con il pluripremiato regista, montatore e sceneggiatore fiorentino per mantenere vivo il dialogo con il cinema contemporaneo. Ingresso € 6,50. Nel frattempo la giuria del festival, guidata da Ottavia Piccolo e che vede la partecipazione preziosa degli studenti del Liceo Artistico “Piero della Francesca” di Arezzo, insieme agli ideatori del festivaldella Cultura e Orchestra Multietnica di Arezzo, ha annunciato i tanti vincitori dei premi legati al concorso di cortometraggi ad iniziare dal Premio Linguaggio Giovanile assegnato dagli studenti del Liceo Artistico a “Rasti” di Paolo Bonfadini e Davide Morando.

