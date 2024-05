FAMIGLIA è il nuovo album di IVAN GRANATINO fuori il 31 maggio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo aver dato un’anticipazione con i brani “BELLA COMME ‘A TE”e“CORE E CORE” feat. Silvia Uras, IVANvenerdì 31pubblica il”, disponibile in formato fisico e in vinile a partire da venerdì 14 giugno. Andiamo a saperne di più.il 31” di IvanEsce venerdì 31”, ildel poliedrico artista napoletano IVAN. Il progetto discografico, distribuito da Believe e già in presave, sarà disponibile anche in formato fisico e in vinile a partire da venerdì 14 giugno. Cosa rappresenta il disco “”? Un disco intimo e personale che, come suggerisce il titolo, trae ispirazione dal profondo e viscerale legame che lega l’artista non solo a ogni membro del suo nucleo familiare, ma anche ai suoi amici, ai fan e alla musica, tutti elementi che costituiscono linfa vitale per se stesso e per le sue canzoni.