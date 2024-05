False residenze per la cittadinanza italiana coinvolti calciatore e presentatore televisivo

(Di martedì 28 maggio 2024) Tra le pratiche esaminate dalla Polizia Metropolitana ci sono quelle di Bruno Duarte Da Silva e di Rodrigo Faro Alcazar; i due risultavano a Villaricca mentre erano in Brasile e in Portogallo. .

A Ragusa , Indagati anche due operatori del Comune . Utilizzavano 13 abitazioni di Ragusa per il tempo necessario per consentire a migranti , prevalentemente tunisini, in cambio di “cospicue somme di denaro”, di ottenere, tramite la complicità di due operatori comunali, la residenza anagrafica, ... dayitalianews

False residenze al Comune di Villaricca, il gip temeva la fuga negli Emirati Arabi - false residenze al Comune di Villaricca, il gip temeva la fuga negli Emirati Arabi - 6 indagati per il giro di false residenze, propedeutiche all'ottenimento della cittadinanza italiana, tra dipendenti comunali e intermediari ... internapoli

False residenze in Comune, sindaco e assessori tirati in ballo dagli indagati - false residenze in Comune, sindaco e assessori tirati in ballo dagli indagati - Villaricca per la procura di Napoli nord procuravano false residenze al fine di consentire di ottenere la cittadinanza italiana. internapoli

Villaricca, il “tariffario” per le residenze false al Comune: 40 euro e sesso in cambio delle pratiche - Villaricca, il “tariffario” per le residenze false al Comune: 40 euro e sesso in cambio delle pratiche - L'organizzazione, guidata da due brasiliani, fermata grazie ad un’inchiesta della Polizia Metropolitana di Napoli ... ilmeridianonews