Falle presente che la sedia è sempre qui | Parenzo altra sceneggiata su Giorgia Meloni | Video

(Di martedì 28 maggio 2024) "Noi cerchiamo di intercettarla": l'inviata de L'Aria che tira su La7, Ludovica Ciriello, lo ha detto al conduttore David, riferendosi alla premier, oggi in visita a Caivano per l'inaugurazione di un nuovo centro sportivo. "Tu magari Ludovica - le ha dettoche noi qui abbiamo, se vuole, la sua. Quando vuole, noi siamo qui pronti per intervistarla dalla mattina alla sera". E, mentre lo diceva, indicava labianca con su scritto il nome della presidente del Consiglio.tirata fuori già ieri, nella scenetta messa su per rispondere almessaggio elettorale della. Nelin questione, la premier ha scherzato sulla sua assenza dai palinsesti di La7. E diversi giornalisti della rete hanno deciso di rispondere.

