Falciò e uccise Rebellin ictus per il camionista Rimandata l’udienza

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono gravi le condizioni deltedesco Wolfgang Rieke, che il 30 novembre 2022 col tir travolse eil campione di ciclismo Davide(foto) in una rotatoria a Montebello Vicentino (Vicenza). E così la prima udienza dibattimentale, che dove tenersi ieri in tribunale a Vicenza, per discutere le perizie sulla tragedia, è stata rinviata per legittimo impedimento a fine giugno, in attesa di capire lo stato di salute dell’imputato e come fare per proseguire il processo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Il 64enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurologia dell’ospedale Cà Foncello di Treviso; il malore lo ha colpito in un bar giovedì scorso, nell’ora di permesso che gli è concessa ai domiciliari, misura che sta scontando in un appartamento del Trevigiano in attesa della conclusione del processo.