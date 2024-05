Ex Milan Nicola Kalinic si ritira dal calcio | ecco cosa farà

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 28 maggio 2024) Exha annunciato il suo ritiro dalgiocato: il 36enne attaccante croato ha appeso gli scarpini al chiodo.il suo nuovo ruolo L’exNikolaha detto basta con ilgiocato. Il 36enne attaccante croato, che in Italia ha vestito le maglie anche di Fiorentina, Roma ed Hellas Verona, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Rimasto fermo l’estate scorsa dopo il mancato rinnovo con l’Hajduk Spalato (club in cui è cresciuto calcisticamente e da cui è partita la sua carriera),nel gennaio scorso ha trovato l’accordo per altri sei mesi con il club croato. Adesso, dopo aver segnato due reti in 10 presenze in campionato,ha deciso di smettere con ilgiocato. L’ex attaccante rossonero (6 reti e 6 assist in 41 presenze complessive) continuerà la sua carriera nel mondo delrivestendo però un altro ruolo all’interno dell’Hajduk Spalato.