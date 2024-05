Ex Milan – Kalinic si ritira dal calcio giocato | nuovo lavoro per il croato

BRESCIANINI, Viola, Bologna e Napoli lo cercano: vale 15 mln - BRESCIANINI, Viola, Bologna e Napoli lo cercano: vale 15 mln - La batosta retrocessione avrà grosse ripercussioni in casa Frosinone, che oltre a pagare lo scotto della mancata salvezza, dovrà anche fare i conti con un mercato che vedrà le ... firenzeviola

Il Milan è deciso: punta su Zirkzee come "nove" per Fonseca - Il milan è deciso: punta su Zirkzee come "nove" per Fonseca - Paulo Fonseca, allenatore designato del milan, osserva tutto da lontano. funzionerebbe Fonseca alla Roma ha usato ampie dosi di Edin Dzeko come centravanti e, in alternativa, kalinic e Mayoral. Al ... gazzetta

Kalinic si ritira: sarà il nuovo DS dell'Hajduk Spalato - kalinic si ritira: sarà il nuovo DS dell'Hajduk Spalato - Nikola kalinic dice addio al calcio giocato, diventando il DS dell'Hajduk Spalato A 36 anni, Nicola kalinic ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore. L'ex attaccante croato, noto nel ca ... gianlucadimarzio