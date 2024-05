Ex giocatore dell’Inter | Ho bussato alle porte dell’inferno La drammatica intervista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Passare dluci della ribalta, osservati e osannati da decine di migliaia di persone ogni domenica, a una vita “normale” e lontana dai riflettori può avere un effetto devastante. Si tratta di un risvolto psicologico che causa problemi a dipendenze a molte star della musica, del cinema e dello sport. Stavolta è toccato a un ex centrocampistae della nazionale colombiana confessare il suo dramma in un’rilasciata al quotidiano colombiano Semana. Fredy Guarin, che molti ricorderanno per il fisico possente, si è messo a nudo e ha parlato apertamente del suo dramma personale. “Purtroppo a un certo punto mi sono lasciato distrarre”, ha raccontato ai giornalisti. “Mi sono aggrappato all’alcol: ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate, ho ferito molte persone.