Eventi e turisti è il nuovo volto di Taranto Assessore

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: L’inaugurazione di Artlab Eyeland in Città Vecchia, l’arrivo della nave da crociera Main Schiff 6 della Tui nel nostro porto, la 39esima Strain bicicletta per le vie del Borgo, l’ottava edizione dell’evento ludico-sportivo “W Cimino 2024” nell’omonimo parco, la finale di pallanuoto maschile juniores dei campionati regionali Fin nella nostra piscina comunale. In ogni angolo di, tra sabato e domenica, l’entusiasmo ha pervaso luoghi e persone mostrando ildella città. «Unvivace e attraente – le parole dell’a Turismo, Sport e Attività Produttive Gianni Azzaro – che consolida la ritrovata vocazione dia essere luogo di accoglienza, inclusione e condivisione.