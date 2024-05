EuropeeAntimafia | 7 gli impresentabili

(Di martedì 28 maggio 2024) 15.05 Sette le candidature alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno che, sulla base delle verifiche fatte, sono risultate in violazione del Codice di autoregolamentazione.Lo ha reso noto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Colosimo leggendo i nomi degli "". Sono stati 817 i nominativi esaminati, la Direzione antimafia ne aveva segnalati 20. In gran parte risultato imputati in processi in corso.

SQUADRA ARRIVATA IN AUSTRALIA - SQUADRA ARRIVATA IN AUSTRALIA - La formazione rossonera, dopo l'ultima partita di campionato pareggiata contro la Salernitana, non ha ancora concluso i suoi impegni stagionali. La compagine lombarda, infatti, è sbarcata a Perth, in ... televideo.rai

RANIERI: "GIUSTO ANDARE VIA" - RANIERI: "GIUSTO ANDARE VIA" - "Non ho intenzione di ripensarci, nessuno mi mette in difficoltà, perché se dico una cosa alla fine è quella. Credo che sia la cosa più giusta. Non potete immaginare quanto soffrissi ad ogni pareggio ... servizitelevideo.rai

PREVISTO SUMMIT BARONI-SOGLIANO - PREVISTO SUMMIT BARONI-SOGLIANO - Mister Marco Baroni è riuscito a portare a termine una nuova grande impresa, raggiungendo una salvezza insperata con il club gialloblù. Adesso, però, è arrivato il momento di capire se il tecnico rest ... servizitelevideo.rai