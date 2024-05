Europee | Schlein ‘Italia ha bisogno di investimenti comuni destra contro’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Noi vogliamo un fondo europeo per l’efficentamento energetico delle case di almeno 100 miliardi così come lo abbiamo ottenuto per gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. L’Italia e la Sicilia hannoche si vada avanti con glieuropei”. Così Ellya margine di una iniziativa elettorale a Catania. “Lanazionalista di Meloni e Salvini non crede negli investimento, Meloni non ha votato il Next Generation Ue”. L'articolo CalcioWeb. .

Le elezioni Europee si avvicinano e per Matteo Renzi c'è l'idea Bassetti . L'ex premier non lo ha dichiarato ma dalle parti di Italia Viva se n'è parlato. l'infettivologo genovese, tra gli ospiti di punta della Leopolda, in prima fila assieme al governatore Giovanni Toti, è un nome apprezzato e la ... ilgiornaleditalia

Non sente la necessità di definirsi antifascista, rivendica di aver detto che Benito Mussolini è stato «un grande statista», crede che l’aborto non sia un diritto e gli studenti a scuola «vanno divisi in base alle loro capacità, disabili compresi». Sono solo alcune delle posizioni del controverso ... open.online

No all’aiuto di Salvatore Cuffaro e Cateno De Luca per raccogliere la firme necessarie a presentare il simbolo di Pace Terra Dignità alle Europee . Il rifiuto arriva direttamente dalla lista di Michele Santoro , che non ha ancora raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni per potersi presentare ... ilfattoquotidiano

L’Ungheria di Orban ha bloccato un’altra volta gli aiuti militari europei all’Ucraina - L’Ungheria di Orban ha bloccato un’altra volta gli aiuti militari europei all’Ucraina - Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea non è riuscito ad approvare un pacchetto da 6,5 miliardi di aiuti militari all'Ucraina a causa del veto ... fanpage

Case green: se sono ecologiche si vendono più in fretta - Case green: se sono ecologiche si vendono più in fretta - Dopo l’approvazione della direttiva europea case green, che prevede solo immobili a emissioni ... una casa che appartiene alla classe G ha bisogno di 90 giorni, oltre 20 giorni in più, per essere ... idealista