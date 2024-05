Europee | Gori ‘Meloni conduttrice? Di ‘A bocca aperta’ quello di Funari’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Se Giorgia Meloni dovesse condurre un programma tv? ?Se ci fosse ancora ?AAperta?, il programma di Funari, forse potrebbe fare. Ed Elly Schlein potrebbe fare qualcosa come ?Piazzapulita’ o ?Dimartedì?. A scherzare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Bari, candidato alleper il Pd ed ex direttore di Canale 5 Giorgio, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lei è stato un grandissimo esperto di televisione. Oggi come le sembra il panorama del piccolo schermo? ?Sinceramente oggi guardo poco la tv?. Come mai? ?Perché mi sembra sia un po? passata, nel senso che c?è stato un momento in cui la tv era al centro del nostro immaginario collettivo, oggi tra social e web non è più così?.