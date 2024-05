Europee ecco gli impresentabili | chi sono i 7 candidati che violano il codice di autoregolamentazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Glinon mancano mai. Neanche per le elezionidell’8 e 9 giugno. La presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha comunicato in seduta plenaria i nomi dei settecheildi, sulla base di quanto emerso dalle verifiche svolte dalla stessa commissione parlamentare. I nominativi segnalati erano stati in totale 817, poi la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna) ha evidenziato la situazione di venti di loro. Su cuiscattate le verifiche della commissione, dalle quali è emerso che setteildi. I setteconsiderati: Angelo Antonio D’Agostino (Fi-Noi Moderati nella circoscrizione Sud), Marco Falcone (Fi-Noi Moderati nella circoscrizione Isole), Alberico Gambino (Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud), Filomena Greco (Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Sud), Luigi Grillo (Fi-Noi Moderati nella circoscrizione Nord-Ovest), Antonio Mazzeo (Pd nella circoscrizione Centro), Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia nella circoscrizione Isole).

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Non ho nessun conto in sospeso con la giustizia e nessun processo in corso. Non si comprende dunque perché dovrei essere accusato di aver violato il Codice di autoregolamentazione”. È quanto dichiara il senatore Luigi Grillo , candidato alle elezioni europee del ... calcioweb.eu

sono sette i candidati alle prossime elezioni Europee risultati ‘impresentabili’, dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia, in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo , nell’ambito della ... secoloditalia

In previsione delle Elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, la Commissione Parlamentare Antimafia ha individuato 7 nomi che rientrano nella lista degli “impresentabili” , in quanto violerebbero il Codice di autoregolamentazione stilato dalla Commissione parlamentare Antimafia, una sorta di tacito ... dayitalianews

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Nell'arco della stagione la formazione neroverde ha avuto molti momenti di alti e bassi. Le prestazioni migliori sono sicuramente arrivate contro l'Inter, sconfitta sia nella gara di andata, sia in ... televideo.rai

Elezioni europee 2024, parlano i candidati impresentabili - Elezioni europee 2024, parlano i candidati impresentabili - Da Gambino di Fratelli d'Italia a Mazzeo del Pd, le parole dei candidati finiti tra i sette nominativi segnalati dalla Commissione parlamentare Antimafia ... adnkronos

Europee, 7 i candidati “impresentabili” per l’Antimafia | NOMI - europee, 7 i candidati “impresentabili” per l’Antimafia | NOMI - Sono sette gli “impresentabili” in corsa alle elezioni europee dell’8 e il 9 giugno. Ad annunciarlo il presidente Chiara Colosimo ... strettoweb