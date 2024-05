Europee domani Michele Santoro a Caserta al Circolo Nazionale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024). Non poteva mancare nel capoluogo di Terra di Lavoro un incontro con, che da settimane, con le sue parole proibite, sta girando in lungo e in largo la penisola per chiedere agli elettori un voto utile, il voto per la pace, il voto contro la guerra. Questa infatti è una delle parole d’ordine del movimento trasversale cheha fondato con Raniero La Valle e con il quale si presenterà alle prossime elezioni. pace, terra e dignità è nato proprio per gridare forte e chiaro STOP a tutte le guerre che stanno devastando il nostro pianeta in maniera irreversibile. Mercoledì 29 maggio sarà l’occasione anche per i cittadini die provincia di poter incontrare. L’appuntamento è alle ore 17.