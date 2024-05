Europee Commissione Antimafia | sette i candidati ‘impresentabili’

Tempo di lettura: 2 minuti sono sette i candidati alle Elezioni Europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo nell’audizione in corso della stessa commissione da lei presieduta. In tutto, ... anteprima24

Bici, bus e birra: fatiche e trovate dei candidati per incontrare gli elettori - Bici, bus e birra: fatiche e trovate dei candidati per incontrare gli elettori - Come gli altri anni, più degli altri anni. I candidati alle elezioni si stanno facendo davvero in quattro in questa inedita campagna elettorale 2024, più che mai. I problemi non mancano a chi, in cors ... padovanews

Elezioni Europee, il faro dell'antimafia su sette candidati “incandidabili” - Elezioni europee, il faro dell'antimafia su sette candidati “incandidabili” - ROMA. Sono sette i candidati alle elezioni europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo ... lastampa

Elly Schlein a Follonica per sostenere la candidatura di Andrea Pecorini - Elly Schlein a Follonica per sostenere la candidatura di Andrea Pecorini - La segretaria nazionale del Partito Democratico ha preso parte all'incontro organizzato al Casello Idraulico di Follonica per sostenere Andrea Pecorini come candidato sindaco e per promuovere i ... maremmanews