Dalla riforma fiscale a quella del premierato , passando per il tema stipendi e le europee. Le dichiarazioni del premier al festival dell'economia di Trento ilgiornale

La campagna elettorale in vista del voto sembra praticamente sparita dalle piattaforme: ci sono almeno 3 ragioni per cui succede, le vediamo qui insieme con i numeri di chi investe di più, da Calenda a Tajani repubblica

Europee, chi sono gli ‘impresentabili’ nelle liste, in violazione del codice di autoregolamentazione - europee, chi sono gli ‘impresentabili’ nelle liste, in violazione del codice di autoregolamentazione - La presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo ha letto l'elenco degli "impresentabili" alle prossime elezioni europee ... fanpage

Superlega, la sentenza che spazza via i timori: mazzata su Uefa e Ceferin - Superlega, la sentenza che spazza via i timori: mazzata su Uefa e Ceferin - La sentenza del Tribunale Commerciale di Madrid e il progetto di un nuovo torneo che ora dipende solo dalla volontà dei club europei di far nascere qualcosa di diverso ... tuttosport

Schiacciato da un macchinario, operaio di 33 anni mortoin provincia di Pesaro e Urbino - Schiacciato da un macchinario, operaio di 33 anni mortoin provincia di Pesaro e Urbino - Un operaio di 33 anni, Simone Mezzolani, è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in fabbrica. È accaduto a Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo lavorava per ... ilfattoquotidiano