Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - L'ex allenatore bianconero vorrebbe chiudere il contratto con il club così da poter cominciare una nuova avventura ... ilfattoquotidiano

Europee: Boschi, 'Pd chiede sciogliere Nato, Iv per Stati uniti d'Europa' - Europee: boschi, 'Pd chiede sciogliere Nato, Iv per Stati uniti d'Europa' - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Il Pd chiede di sciogliere la Nato. Noi chiediamo gli Stati Uniti d’Europa. È chiara finalmente la differenza tra noi e il nuovo Pd". Così Maria Elena boschi su twitter. affaritaliani

Cinghiali a caccia di cibo e acqua: Coldiretti Puglia chiede interventi urgenti - Cinghiali a caccia di cibo e acqua: Coldiretti Puglia chiede interventi urgenti - Operaio muore folgorato a Taranto in un tragico incidente sul lavoro. Scopri i dettagli su questa vicenda drammatica. pugliapress