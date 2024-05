Europee 2024 Tarquinio | Sciogliamo la Nato serve un’alleanza paritaria tra Ue e Usa Calenda e Renzi all’attacco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) È polemica per le parole di Marco, candidato indipendente per il Partito democratico nella Circoscrizione centro alle Elezioni. L’ex direttore di Avvenire è finito sotto attacco per aver auspicato lo scioglimento dellain favore dicon gli Stati Uniti. «Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte.la. Va costruitanuova e tra pari, tra Europa e America», si legge su X. Poi a Tagadà su La7,argomenta le sue parole: «Se le alleanze servono a perpetuare le guerre è meglio scioglierle. Bisogna quindi sciogliere l’alleanza con Israele e magari, per quello che ci riguarda, sciogliere lain Europa e costruire una nuova alleanza tra pari con gli Stati Uniti d’America», ha detto.