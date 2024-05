Europee 2024 l’importanza della partecipazione giovanile | il futuro è oggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Si tende a pensare ai giovani come aldi un Paese, di un continente o del mondo intero. La realtà, però, è che i giovani sono il presente. Una considerazione fondamentale a ridosso delle elezioni. La loroattiva, così come una concreta ed efficace considerazione da parte del sistema politico internazionale, è cruciale. Ciò per differenti motivi. Da un lato l’Europa (e non solo) necessita di una generazione formata e consapevole delle problematiche odierne. Votanti ignoranti possono infatti essere trascinati facilmente dalla propaganda di uno o l’altro partito, accettando slogan e non comprendendo i meccanismi reali. Dall’altro si ha l’assoluto bisogno di una visione differente del mondo. I giovani lo erediteranno ma ci vivono già e dovrebbero avere voce in capitolo.